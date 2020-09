Cinq armes utilisées dans le film James Bond ont été volées à leur propriétaire. Les faits se sont déroulés à Enfield au Royaume-Uni, le 23 mars dernier. La police écossaise est activement à leur recherche. Parmi ces armes on retrouve un Beretta « Cheetah », un « Tomcat », un walter PPK, un smith et un Welson 44 Magnum et un Lama Callibre 22. Au cours du mois d’avril dernier, cette dernière a été retrouvée rouillée, dans un champ se trouvant à proximité d’une gare, dans l’Essex. Quant aux autres, ils n’ont toujours pas été trouvés.

Le véhicule du suspect identifié

Les forces de l’ordre ont lancé un avis de recherche pour retrouver les armes restantes. Selon eux, ils sont facilement reconnaissables par n’importe qui. Le public peut donc informer les forces de l’ordre s’ils tombent sur ces armes. Par ailleurs, hier lundi 21 septembre 2020, la police a publié plusieurs images de vidéosurveillance sur lesquelles se trouve un véhicule suspect à bord duquel pourraient se trouver les trois hommes suspects, masqués et ayant des accents typique de l’Europe de l’est.

Notons que le Magnum est la seule arme au monde à être entièrement chromée. Le Walter PPK, est l’arme dernièrement utilisée par Roger Moore, dans la scène de Dangereusement vôtre, où la mythique Grace Jones a sauté en parachute depuis la tour Effel.