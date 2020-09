Khadim Ba a, après des études en France et au Canada, choisi de vivre et travailler au Sénégal où il est devenu le directeur général de Locafrique. Découvrons le parcours et les réussites de ce leader inspirant.

Un manager titulaire de prestigieux diplômes

Un parcours brillant

Khadim Ba a étudié l’Administration des Affaires à Paris avant d’obtenir un diplôme de Bachelor délivré par HEC Montréal. Durant les quatre années de ses études au Canada, il s’est spécialisé en Gestion des Hydrocarbures, une spécialité qu’il a depuis mis à profit dans la diversification des activités de Locafrique. Fort de ce brillant cursus universitaire et de ce Bachelor of Business Administration (BBA), il a choisi de se mettre au service du Sénégal. Ce trentenaire (il est né en 1983) est marié et père de quatre enfants, mais il est surtout Directeur Général de Locafrique (anciennement Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail) après un parcours jalonné de succès. Il est également second vice-président de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF) du Sénégal. Khadim Ba a d’ailleurs été distingué comme l’un des cinquante jeunes Sénégalais d’avenir dans le magazine mensuel papier Intelligence Magazine. Un choix saluant sa réussite, son humilité et son expérience dans le business international.

Un Sénégalais solidaire du Sénégal

Le business man sénégalais est conscient de son rôle auprès de ses compatriotes et il offre ainsi régulièrement des denrées alimentaires à ceux qui en besoin, à proximité du siège de la société Locafrique. Il vient ainsi concrètement en aide aux plus nécessiteux d’entre eux. Il a offert sur ses deniers personnels pas moins de dix millions de francs CFA dans le cadre du Téléthon en mars 2020, pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. Un engagement bien nécessaire en cette période difficile pour tous.

Le sauvetage et la relance de Locafrique

Une société de crédit-bail datant du siècle dernier

Locafrique a été fondée en tant que société de crédit-bail dès 1977. Elle a cependant connu des difficultés au début du nouveau millénaire. Ces difficultés ont été résolues après le rachat par la famille Bâ et la reprise en main de l’entreprise par Khadim Ba, qui en devint le directeur général à cette occasion et lui apporta sa science du management.

Une entreprise au service des ambitions

Le nouveau slogan de Locafrique est on ne peut plus explicite. En proclamant “Vous avez de l’ambition, nous vous donnons des ailes”, ce message met en avant la démarche proactive de la société prête à épauler ceux qui ont des idées et à les aider dans le développement de leur société. Locafrique mobilise ainsi les financements au service des entrepreneurs sénégalais désireux de faire fructifier leur business et elle les accompagne aussi au fil de leur projet, en suivant leur développement et les conseillant.

Des programmes de développement à la diversification pétrolière

Le soutien à l’agriculture

Locafrique est partenaire depuis 2013 et pour dix ans de l’initiative Feed the Future de l’USAID (Agence américaine d’aide au développement). Ce partenariat, signé à l’initiative de Khadim Ba, a permis de mobiliser environ 12 milliards de francs CFA (soit à peu près 18,3 millions d’euros) pour les producteurs sénégalais, en particulier pour ceux de la vallée du fleuve Sénégal. Le président de la république du Sénégal, Macky Sall, a d’ailleurs approuvé cette initiative en parlant à son sujet de “pertinence de la vision”.

Locafrique a également apporté son soutien à Sonacos SA, le principal partenaire de la filière de l’arachide, en mobilisant 20 milliards de francs CFA pour assurer le financement des campagnes d’achat de graines auprès des producteurs.

L’engagement dans le secteur des hydrocarbures

Khadim Ba n’a pas hésité quand il a eu l’opportunité de prendre une participation importante (34 %) dans le capital de la Société Africaine de Raffinage (SAR) : cette société, créée en 1963 et à ce titre plus ancienne société de raffinage de l’Afrique Occidentale, était détenue en partie par la famille saoudienne Ben Laden (via sa holding Bin Laden Group) qui souhaitait se désengager. Le jeune entrepreneur a ainsi pu prendre une minorité de blocage (avec une option pour acquérir 17 % complémentaires) de l’entreprise. Cet investissement vise à faire de Dakar le pivot régional du commerce d’hydrocarbures et à transformer le port sénégalais en un futur Rotterdam africain ! Cette démarche visionnaire, où il a profité d’une opportunité à saisir pour contribuer à développer le pays, est caractéristique du pragmatisme éclairé de Khadim Ba et de son expertise du business international.

Le businessman sénégalais ne s’est d’ailleurs pas contenté de cet investissement initial dans le secteur énergétique. Locafrique s’est également engagé dans le secteur prometteur du Gaz Naturel Liquéfié dans le cadre du Plan Sénégal Émergent. Le projet LNG to Power (soit Gaz Naturel Liquéfié pour l’Énergie) permettra d’approvisionner via un méthanier le Sénégal en gaz naturel avant d’utiliser les ressources propres du pays en ce domaine. Le but est à la fois de diversifier les sources d’énergie du pays, afin de réduire la dépendance à l’une ou l’autre, et de baisser le coût de l’énergie produite au Sénégal, ce qui aura pour effet de rendre plus compétitives les entreprises sénégalaises !

Khadim Ba a ainsi montré de façon tout à fait pratique, avec cette diversification menée tambour battant, son exceptionnelle capacité à transformer des opportunités en une véritable démarche stratégique de long terme et à se mettre au service du développement du Sénégal. Il s’était intéressé à la gestion des hydrocarbures dès ses études et il a ainsi mis sa passion dans le domaine au service de son pays.

Locafrique, une société au service des entreprises sénégalaises

Un panel d’offres de financement…

Locafrique propose aux entrepreneurs sénégalais, voire aux particuliers, l’ensemble des solutions de financement classiques. Suivant les cas, le crédit-bail classique, la location avec option d’achat, le crédit-bail opérationnel, la vente à crédit et la cession-bail (lease-back) pourront être utilisés pour financer et booster le développement de l’activité. Les financeurs de Locafrique interviennent dans de nombreux secteurs de l’économie sénégalaise : on peut citer par exemple le transport et la logistique, le BTP, le secteur de la santé, l’agro-industrie, les énergies renouvelables, les télécommunications ou encore le numérique.

…au service des Sénégalais

Le personnel de Locafrique est majoritairement jeune, ce qui est une garantie de dynamisme et de réactivité. L’accompagnement des entreprises clientes est toujours mené dans une optique gagnant-gagnant : Locafrique se préoccupe de leur réussite et de l’avenir de leurs employés ; cette optique de co-développement est la meilleure façon de réaliser des profits sur le long terme, en accompagnant réellement des entreprises dans leur succès et en participant à leur réussite.

La Compagnie Ouest Africaine de Crédit-bail, plus connue désormais sous son nom court Locafrique, est ainsi devenue la première financière sénégalaise dans son domaine. Ce classement fait la fierté de son dirigeant Khadim Ba et de ses employés… mais il est aussi la meilleure des garanties de solidité pour ceux qui sollicitent des financements auprès de Locafrique et savent ainsi qu’ils s’adressent à la référence locale en la matière !