Entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son ancien allié Guillaume Soro, exilé en France à cause des charges qui pèsent contre lui, c’est devenu un jeu de Ping-pong. Si le président ivoirien ne répond pas très souvent directement à son ancien ami, et passe par ses collaborateurs, dans une déclaration faite dans la presse française hier, M. Ouattara s’en est verbalement pris à celui qui l’a aidé à accéder au pouvoir.

Annonces

Pour le leader du RHDP, candidat à sa propre succession pour un troisième mandat, la place de Guillaume Soro est plutôt en prison et non dans une campagne électorale. « La place de Guillaume Soro n’est pas dans la campagne électorale mais en prison. S’il a quitté la Côte d’Ivoire sans y revenir depuis la fin de l’année, c’est parce qu’il sait qu’il devra y être jugé pour une tentative de déstabilisation. Les preuves contre lui sont accablantes, » a déclaré M. Ouattara.

“À 78 ans révolus, il manque de sagesse”

Comme tout le monde s’y attendait, l’ancien chef rebelle n’a pas tardé avant d’apporter sa réponse à celui qui voudrait le voir en prison. Pour le président de GPS, malgré l’âge évolué du président ivoirien, il manque de sagesse et est en querelle avec lui-même. « Cet homme est en querelle avec lui-même. Ayons de la tolérance pour lui. Ado voulait me voir misérable dans les rues de Paris ? Est-ce là son programme pour la Côte d’Ivoire ? À 78 ans révolus, il manque de sagesse. Un président ne parle pas ainsi » a déclaré M. Soro.

Annonces

De la haine dans les propos

Si pour Alassane Dramane Ouattara, Guillaume Soro doit être en prison, ce dernier a affirmé que s’il arrivait qu’il soit prison, se serait sûrement avec Ouattara lui-même. « Dans ses propos transparaît la haine d’un conjoint divorcé. Il veut me voir en Prison ? Sûrement dans la cellule voisine à la sienne, » a déclaré Soro.