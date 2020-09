Alors qu’il n’a même pas encore été publié, le livre de Michael Cohen, l’ex avocat de Donald Trump fait déjà jaser. En effet quelques extraits ayant fuité dans la presse présentent le chef de la Maison Blanche comme un raciste n’ayant aucune estime pour les minorités encore moins les dirigeants noirs. Selon le Washington Post qui a eu copie de bonnes feuilles du livre, le milliardaire républicain pensait que Nelson Mandela, la figure de la lutte anti-apartheid n’est « pas un vrai leader ». Pour lui, le premier président noir de l’Afrique du Sud, louangeait le régime de l’apartheid.

Il est “irrespecteux, misogyne et clivant”

En Afrique du sud, ces propos prêtés à l’ex magnat de l’immobilier ne passent pas. Dans un communiqué, le Congrès national Africain (ANC) a traité M Trump d’homme « irrespectueux, misogyne et clivant ». Selon ce légendaire parti Sud-africain, il n’y a aucune comparaison possible entre Nelson Mandela et le numéro 1 américain. Le héros de la lutte anti-apartheid « comprenait, (lui) la valeur des amitiés internationales ». « Tous les peuples épris de liberté sont atterrés par ces insultes (…) venant de la part d’une personne qui n’est pas , elle-même , un modèle de leadership compétent » a encore assené l’ANC visiblement très vexé par ces propos que M Trump aurait pu tenir selon son ex avocat.

“Un criminel en disgrâce”

La Maison blanche pour le moment se contente d’attaquer Michael Cohen au lieu d’opiner sur les propos qu’il prête au milliardaire républicain. Kayleigh McEnany, la porte parole de la présidence américaine a en effet qualifié M Cohen de « criminel en disgrâce » ayant perdu « toute crédibilité ». Il n’est donc pas « surprenant d’assister à cette dernière tentative pour profiter de ses mensonges » a-t-elle ajouté. En tout cas, pour le moment, ces extraits des mémoires de l’ex avocat fâchent du côté de Prétoria. La Fondation de l’icône anti-apartheid dira que Trump n’est pas la personne indiquée pour faire des « commentaires faisant autorité » sur l’œuvre et la vie de Madiba.