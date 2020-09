« Ne pas se rendre en certains lieux notamment aux meetings de nature politique ; Se présenter chaque mois au greffe du cabinet du doyen des juges d’instruction du tribunal du Plateau. Ils ne devraient pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales. Ces activités concernent notamment le cyber activisme et les meetings et réunions politiques, » sont parmi tant d’autres, les obligations auxquelles les 15 pro-Soro, inculpés dans le cadre du supposé coup d’Etat manqué de décembre 2019, devront se soumettre après leur libération sous contrôle judiciaire.

Face à cette libération qui a lieu dans une période stratégique, l’on est en mesure de croire que le président ivoirien voudrait jouer les cartes d’apaisement face à un Guillaume Soro qui est plus que jamais déterminé à prendre part aux élections présidentielles. Mais dans le même temps, le président Alassane Ouattara a fait une déclaration qui est aux antipodes de l’acte qu’il a posé. Dans la déclaration qu’il a faite dans la presse française, le leader du RHDP a affirmé que la place de Soro est en prison et non dans la campagne électorale.

La place de Soro est en prison

« La place de Guillaume Soro n’est pas dans la campagne électorale mais en prison. S’il a quitté la Côte d’Ivoire sans y revenir depuis la fin de l’année, c’est parce qu’il sait qu’il devra y être jugé pour une tentative de déstabilisation. Les preuves contre lui sont accablantes, » a révélé le président. Une déclaration qui de toute évidence, ne serait pas du goût de l’ancien chef rebelle qui après sa tentative d’arrestation en Côte d’Ivoire s’est lancé dans une guerre médiatique contre son ancien allié.

Alain Lobognon toujours en prison

Par ailleurs, force est de constater également que parmi les 5 députés pro-Soro inculpé, 2 sont restés encore derrière les barreaux, dont Alain Lobognon qui est très proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale. Des faits qui montre, que même si le président semble instaurer un climat de paix en cette période électorale, les actes qu’il pose ne reflètent totalement pas ses intentions.

Voici en intégralité la liste des proches de M. Soro qui ont été libérés : Mamadou DJIBO, OUATTARA Ladji, TOURE Aboubacar, COULIBALY Ardjouma, BRAKATOU Kouadio Bleck, SORO KANIGUI Mamadou, SORO KELOFOHOUA, KONE Souleymane, MIMI Franck Elvis OMER, KARIDIOULA Souleymane, YAO Soumaïla, CAMARA LOUKIMANE, OUATTARA Marc, TRAORÉ BABOU, BRAHIMA KONÉ.