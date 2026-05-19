CAN 2027 : le tirage au sort complet des éliminatoires dévoilé au Caire

La Confédération africaine de football a procédé mardi 19 mai au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027. La cérémonie, organisée au siège de la Fédération égyptienne de football au Caire, a réparti les 48 équipes en douze groupes de quatre, déterminant le chemin vers le tournoi prévu du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Des groupes difficiles pour certains favoris

Le tirage réserve des destins variés aux prétendants au titre continental. Le Maroc, champion en titre dont le statut demeure soumis à une décision du Tribunal arbitral du sport, occupe le groupe A aux côtés du Gabon, du Niger et du Lesotho. La CAF a confirmé que le Gabon représente un adversaire respectable dans une poule où les deux derniers nommés chercheront à créer l’exploit.

L’Égypte, sept fois championne, figure dans le groupe B partagé avec l’Angola, le Malawi et le Soudan du Sud. Selon les observateurs du football africain, les Pharaons partent favoris, mais l’Angola pourrait compliquer leur parcours. La Côte d’Ivoire, tenante du titre avant la controverse du Maroc, affronte un groupe C de haute intensité composé du Ghana, de la Gambie et de la Somalie. Le Cameroun, dans le groupe G, devra naviguer entre les Comores, la Namibie et la République du Congo, un ensemble tenu pour piégeux selon les analystes des qualifications.

D’autres grandes nations héritent de trajectoires favorables. Le Sénégal, dans le groupe J, rencontre le Mozambique, le Soudan et l’Éthiopie. L’Algérie se trouve au groupe I avec la Zambie, le Togo et le Burundi. Le Nigeria, pour sa part, occupe le groupe L aux côtés de Madagascar, de la Tanzanie et de la Guinée-Bissau.

Calendrier serré et enjeu historique

Les qualifications débuteront le 21 septembre 2026 et s’échelonneront sur trois fenêtres internationales de la FIFA, avec les barrages prévus en novembre 2026. Les vainqueurs de groupe et trois meilleurs deuxièmes accèderont directement à la phase finale, complétée par les trois pays hôtes automatiquement qualifiés. Les autres deuxièmes devront disputer des matchs aller-retour.

La CAF a précisé que la CAN 2027 marquera un tournant majeur. Elle sera la dernière édition organisée selon un rythme bisannuel, la prochaine étant prévue en 2028 à une cadence quadriennale. Cette compétition revient en Afrique de l’Est pour la première fois depuis 1976, constituant un événement majeur pour le développement des infrastructures régionales.

Composition des douze groupes

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger, Lesotho

Groupe B : Égypte, Angola, Malawi, Soudan du Sud

Groupe C : Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Somalie

Groupe D : Afrique du Sud, Guinée, Kenya, Érythrée

Groupe E : RD Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie, République centrafricaine

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie, République du Congo

Groupe H : Tunisie, Ouganda, Libye, Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo, Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan, Éthiopie

Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda, Liberia

Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie, Guinée-Bissau