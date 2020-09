Les ancêtres en Afrique ont toujours saisi l’importance des valeurs de base d’une santé sociale en inculquant à travers leurs sages paroles des valeurs fortes du savoir-vivre dans la vie humaine parmi lesquelles la force d’une communauté. Ceci est un autre proverbe swahili souvent exprimé en anglais sur la toile : « Unity is strength, division is weakness » ou en langue d’origine swahili : « Umoja ni nguvu, mgawanyiko ni udhaifu ».

Il est parfois décomposé (l’unité est une force) mais le principe reste le même. La force d’une communauté après son nombre est sa capacité à être unie. En effet, les africains très tôt ont appris à se protéger, se défendre et à protéger les siens afin d’apporter dignement un gain à leur famille ou village ou groupe social d’appartenance.

La cellule familiale en Afrique qui est assez élargie, est la première composition de base d’où part l’éducation de chaque membre d’une société voire d’une région ou d’un groupe ethnique. Souvent l’unité est enseignée dans les familles mais au-delà des liens familiaux, on retrouve l’unité entre les membres d’un couple amoureux, d’une même ethnie, d’une entreprise ou d’un regroupement ou d’un même mouvement. À travers cette première notion d’unité transmise de génération en génération, la force de l’unité va régulièrement faire son illustration mais c’est une valeur qui se fragilise facilement dès qu’il y a la division. La notion de division peut représenter une dispute, des écarts, des trahisons, une ou des séparation (s), la mise à nu de problématiques non publiées, la ruée vers l’or, etc.

Avec ce proverbe, les sages tiennent à mentionner à leurs héritiers et ceux qui l’entendent que sans écarts ou sans rupture entre les membres d’une cellule familiale ou d’un regroupement de personnes, l’unité est une puissance qui illumine et transcende même les épreuves les plus rudes. Le trésor de l’unité en Afrique est un signe de sagesse de plusieurs individus transmis par les ancêtres à travers ce type de dicton plus ou moins prudent mais encourageant des membres de la société à l’apprentissage de la patience entre individus (tolérance malgré les différences), à faire abstraction de la richesse ou de la pauvreté, de l’amour parfois, afin que ces individus unis soient meilleurs et unis.