Les dures périodes traversées par les Sénégalais, dues aux conséquences des mesures prises pour lutter contre le coronavirus, ne seront bientôt que de lointains souvenirs, à en croire le président Macky Sall. En effet, au cours du Conseil présidentiel sur la relance économique, ce dernier a annoncé de bonnes nouvelles pour le pays, concernant les changements positifs sur le plan économique. Le numéro un sénégalais mise sur une croissance économique qui pourrait toucher les 13,7 %.

Annonces

« Pour la première fois le Sénégal va atteindre sa croissance à deux chiffres »

« Nous allons reprendre la croissance à 5,2% l’année prochaine et 7.20 en 2022 et le plus important, c’est qu’en 2023, si toutes les conditions sont réunies, pour la première fois le Sénégal va atteindre sa croissance à deux chiffres, pour se projeter à 13,7%. C’est dû simplement à l’exploitation du pétrole et du gaz, à partir de 2023 » a fait savoir le président sénégalais. A cet effet, il n’a pas manqué de tacler les autorités qui pourraient dormir sur leurs lauriers, entravant ainsi cette croissance économique. Pour atteindre ces niveaux de croissance annoncés par le chef de l’Etat, ces dernières doivent donc se mettre au travail.

Les acteurs de l’économie doivent jouer leur partition

« Il faut que nous nous mettions au travail pour que ces 5, 2% soient au rendez-vous, dès 2021, 7, 20% en 2022 » a-t-il ajouté. Macky Sall a par ailleurs mis l’accent sur le fait que ces chiffres sont parfaitement accessibles. « Moi je ne parle pas dans les nuages, j’ai les pieds sur terre. C’est des choses que nous avions faites » a-t-il souligné. Le Président sénégalais a également appelé les acteurs de l’économie à jouer leur partition. Cela, en privilégiant la stratégie offensive au lieu de celle défensive.