La semaine n’a pas été bonne pour les plus grands milliardaires américains. En effet, les 10 milliardaires les plus riches du domaine technologique au monde ont perdu un total net de 44 milliards de dollars, ce week-end. Parmi ceux-ci figure le patron du géant du e-commerce Amazon, Jeff Bezos, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et le patron de SpaceX, Elon Musk. L’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, a perdu gros dans le lot. Sa perte individuelle est estimée à 9 milliards de dollars selon, l’indice Bloomberg Billionaires.

Mark Zuckerberg a perdu 8,5 milliards de dollars

L’ex-épouse de Jeff Bezos et femme la plus riche au monde, MacKenzie Scott, n’a pas été épargnée par cette perte. Elle a en effet perdu 3,2 milliards de dollars. Après Jeff Bezos, ce sont les patrons du plus grand réseau social au monde, Mark Zuckerberg et Elon Musk qui ont perdu beaucoup d’argent. Leurs pertes s’évaluent respectivement à 4,2 et 8,5 milliards de dollars. Par ailleurs, celle de Bill Gates est estimée à 2,9 milliards de dollars. Il est important de noter que ce week-end sombre pour les milliardaires technologiques intervient après une bonne période en début d’année 2020.

Un impact sur le Dow Jones

La crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) a en effet conduit les clients du monde entier à se tourner vers le digital, notamment les services en ligne. Bien que ce secteur bénéficie d’une bonne santé, les craintes d’un dépassement de la valorisation des entreprises a provoqué une cession massive de technologie, qui a eu lieu au cours de cette semaine. La situation a impacté sur l’indice des bourses de New-York, le Dow Jones, qui a perdu 740 points jeudi dernier.