Qualifié de “match de la honte” par le quotidien espagnol Marca, la rencontre entre le Paris Saint Germain et Marseille n’a pas du tout rendu justice au beau jeu. Il y a eu au cours du match 14 cartons jaunes et 5 rouges distribués aux joueurs des deux équipes. Une bagarre a même éclaté à la fin des 90 minutes de jeu. Comme si cela ne suffisait pas, on apprend qu’un jeune sénégalais a été tué après ce classico français à Paris. Ndiaga Samb est mort après avoir reçu une balle selon ses proches. Le drame s’est produit alors qu’il fêtait avec un groupe d’amis le résultat de l’Olympique de Marseille.

Le tireur serait un supporter du PSG

L’OM a en effet battu le PSG sur le score d’1 but à 0. Pour le moment, le tireur n’a pas encore été identifié. Les coups de feu viendraient cependant d’un groupe de supporters parisiens qui étaient à bord d’un véhicule roulant à vive allure. Ndiaga Samb était l’entraîneur adjoint des U12 de CSP Foot. Ce qui lui est arrivé est malheureux. C’est sans nul doute la conséquence de cette rivalité entre les deux équipes.

“Cette fin de match me donne pas une bonne publicité pour le football”

Luis Fernandez, l’ancien entraîneur du PSG traitera d’ailleurs cette rivalité de « malsaine ». « C’était une drôle de soirée. Ce n’était pas digne de deux clubs d’un certain standing normalement. Le Real et le Barça, il y a de la rivalité, mais ça ne se termine pas comme ça. Entre le Bayern et Dortmund ou l’Inter et l’AC Milan non plus, alors que c’est encore plus chaud. Cette fin de match me donne pas une bonne publicité pour le football » a déploré M Fernandez qui se confiait au Parisien.