A quelques semaines du prochain scrutin présidentiel, la première dame des Etats-Unis est visée par des accusations de trahison venant d’une de ses anciennes proches collaboratrices. Il s’agit de son ancienne conseillère principale, Stephanie Winston Wolkoff. Elle a fait ses confidences par le canal d’un entretien qu’elle a accordé 60 Minutes Australia. Celle qui a écrit l’ouvrage : Melania and Me, indique que l’épouse de Donald Trump a abusé de sa confiance.

“Elle m’a poignardée dans le dos”

« Elle m’a poignardée dans le dos, m’a tranché la gorge et m’a jetée sous un bus », a notamment déploré celle qui a partagé plusieurs années d’amitié avec Melania Trump. Stephanie Winston Wolkoff a d’ailleurs appelé à ne plus avoir de compassion pour la première dame des Etats-Unis. « Ils m’ont enlevé ma vie, en quelques secondes, la vie que j’avais construite pour moi et mes enfants et mon mari et ma famille a été anéantie », a-t-elle poursuivi.

Melania, une compagne idéale pour Trump?

Pour elle, Melania est la compagne idéale pour le président américain. Elle estime que leur mariage est basé sur des intérêts politiques. « Ils étaient faits l’un pour l’autre (…) Melania n’est pas malheureuse. Elle est complice. Elle n’est pas différente de son mari », a ajouté Stephanie Winston Wolkoff.