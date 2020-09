La montée des eaux du fleuve Niger a occasionné plusieurs dégâts matériels tant sur le territoire du Niger voisin qu’au Bénin. La commune de Malanville est secouée par le débordement du fleuve qui a engendré des innondations. Plusieurs habitations ont été décoiffées et inhabitables.

Les populations de la région Nord Est du Bénin traversent les moments difficiles en cette période de pluie. En effet, la montée d’eau en provenance du fleuve Niger a occasionné plusieurs dégâts matériels dont des habitations décoiffées et détruites avec de milliers d’hectares de champ de culture vivrière détruits.

Selon les premières estimations, les pertes d’habitats, de bétails et de cultures sont énormes. 500 habitats et 1700 hectares de culture sont entièrement détruits par les eaux dans la commune de Malanville, commune déclarée en alerte orange. Les comités locaux d’alerte au risque sont de ce fait mis en branle et appellent à la solidarité nationale.

Les autorités locales craignent le pire et annoncent d’éventuelles graduations de la situation. Les messages d’alerte et de soutient se multiplient à l’endroit des bonnes volontés pour une prise en charge immédiate des sinistrés désemparés. Les populations ont le cœur meurtrit en raison de l’envahissement de leurs cultures par les eaux.