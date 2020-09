Nicolas Maduro et certains hauts responsables vénézuéliens sont pointés du doigt par certains enquêteurs de l’Organisation des Nations Unies. Dans un rapport de plusieurs centaines de pages, ces enquêteurs ont évoqué des accusations selon lesquelles les dirigeants vénézuéliens auraient participé à de «possibles crimes contre l’humanité». Ils ont notamment brandi des preuves qui incriminent le président vénézuélien, le ministre de l’Intérieur ainsi que celui de la Défense.

“Des meurtres arbitraires…”

Selon le communiqué rendu public par la responsable de l’équipe d’enquêteurs, ces dirigeants vénézuéliens «ont ordonné ou contribué à commanditer les crimes avérés». Marta Valinas évoque notamment « des meurtres arbitraires, l’usage systématique de la torture ». Ces choses selon elle, « tombent sous le coup de crimes contre l’humanité». «Ces actes sont très loin d’être isolés, ces crimes ont été coordonnés et commis au nom de directives d’Etat en connaissance de cause et avec le soutien direct d’officiers supérieurs et de hauts responsables du gouvernement», a notamment martelé le rapport de l’équipe d’enquêteurs.

Une enquête indépendante recommandée

Il a été recommandé aux dirigeants de ce pays secoué par une crise politique et économique de procéder à des «des enquêtes indépendantes, impartiales et transparentes». Rappelons que depuis plusieurs mois, le gouvernement dirigé par Nicolas Maduro fait face à une contestation. Le jeune leader de l’opposition conteste notamment son autorité et il est soutenu par plusieurs hauts responsables des nations occidentales.