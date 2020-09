L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, s’est montré agacé concernant l’actuel locataire de l’Elysée. En effet, depuis le dernier remaniement ministériel, le prédécesseur de François Hollande, serait énervé contre Emmanuel Macron, qui ne l’écouterait pas. Et pour cause dans le nouveau gouvernement, ses proches comme Frédéric Péchenard et Maud Fontenoy ne figurent pas dans le gouvernement formé par le Premier ministre Jean Castex. Cependant, Emmanuel Macron aurait à plusieurs reprises contacté Nicolas Sarkozy durant le confinement.

« Il ne t’écoute pas »

Selon les informations du Parisien, ce dernier aurait fait part de son agacement auprès d’un visiteur. « Macron ? Il t’appelle en croyant que tu es important, mais, au fond, il s’en fout. Tu as beau lui proposer des trucs, il ne t’écoute pas » aurait déclaré Nicolas Sarkozy. Notons que la relation entre ce dernier et Emmanuel Macron sont cordiales. Ils se sont rencontrés le 23 juin dernier à l’Elysée, pour parler du « monde d’après ». Aussi, Nicolas Sarkozy se montre-t-il bienveillant envers Emmanuel Macron. L’ancien ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux s’était exprimé sur ce sujet.

« Il connaît la solitude d’un chef d’État et ne fera rien pour mettre Emmanuel Macron en difficulté. Il a toujours martelé qu’il faut faire monter tout le monde dans la voiture en cas de crise, mais que celui qui tient le volant, c’est le responsable politique » avait-il déclaré.