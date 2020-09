930.000 euros. C’est du moins le somme qu’aura coûté la rénovation du salon doré de l’Élysée. L’information a en effet été révélée par le quotidien francilien. Les travaux de cette pièce auront coûté environ 20% du budget prévu pour la restauration de l’ensemble du palais présidentiel. Les travailleurs qui sont intervenus sur le site auraient mis les bouchers doubles pour arriver à tenir dans les délais. Deux équipes ont fonctionné sur le chantier façon rotative de 07h00 à 23h00. La pièce avait préalablement été abîmée par un dégât les eaux.

15.000 feuilles d’or

On retient que ces travaux qui ont été effectués sept décennies après la construction ont permis d’appliquer 15.000 feuilles d’or soit 390 grammes du métal précieux dans la pièce. Les techniciens en charge de la rénovation ont confié au quotidien parisien que la pièce était d’une vétusté remarquable. Le 15 septembre dernier, le président français n’a pas caché sa joie suite à nouvel aspect que donne la pièce où il tient habituellement ses discours.

La joie de Macron

«Quand on voit à quel point les éléments revivent, comme les fleurs et les nymphes ressortent, ça s’est complètement transformé! Vous avez métamorphosé ce lieu, bravo! Cette pièce vibre totalement différemment», s’est réjoui Emmanuel Macron selon les propos rapportés par le média français. «Ce sont des savoir-faire ancestraux qu’on n’a pas perdus parce que pendant des siècles, on n’a pas rompu la chaîne de transmission, il faut que cela continue», martèle-t-il.