Quelques semaines après l’ultimatum lancé par le président sénégalais à ses ministres sur le sujet relatif à la déclaration de leurs patrimoines auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), l’institution a présenté le point des membres du gouvernement qui se sont conformés à cette exigence.

34 ministre sur 35 se sont conformés à la disposition

A la faveur d’un communiqué que l’ OFNAC a rendu public, elle indique que pratiquement tous les ministres se sont conformés à cette règle instituée par la loi 2014.17 du 2 avril 2014. « A la date du 31 août 2020, sur trente-cinq (35) ministres, 34 ont fait leur déclaration de situation patrimoniale », a mentionné le communiqué. L’OFNA a saisi l’occasion de ce communiqué pour étaler tout ce que traduit le principe de la déclaration des patrimoines.

Une disposition qui permet de lutter contre la corruption

« Elle s’intègre parfaitement dans un ensemble de mesures permettant, à la fois, de prévenir et de lutter efficacement contre la petite corruption administrative et bureaucratique, la grande corruption avec usage abusif des ressources publiques et la capture de l’Etat, grâce notamment à la collusion entre le secteur privé et les fonctionnaires ou les hommes politiques », indique le communiqué. Rappelons que le médiateur de l’État du Sénégal, Alioune Badara Cissé avait également appelé au respect de la loi il y a quelques semaines. Il avait notamment insisté sur le fait que ce principe s’applique à toutes personnalités qui viendrait à occuper un poste de responsabilité publique.