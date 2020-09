Depuis le début de ce mois de septembre, l’international footballeur argentin, Lionel Messi, a fait la une de la presse sportive pour son départ du FC Barcelone. Dans un entretien accordé au média sportif, Sport, il s’est excusé, tout en faisant savoir que ce n’était pas son intention de jouer avec les sentiments des fans du barça. « Je voulais m’adresser à tous les fans de Barcelone. Je suis désolé si je les ai offensés avec ce que j’ai dit ou fait, je l’ai fait pour le meilleur du club » a-t-il indiqué.

« J’accepte mes erreurs »

Pour Lionel Messi, l’objectif est maintenant de se focaliser sur le terrain, et de jouer le tout pour le tout afin d’amener le barça au sommet. « Après tout ce qui s’est passé, je veux me focaliser sur l’avenir, a assuré le sextuple Ballon d’Or. Nous devons rester unis et attendre que le meilleur arrive. J’accepte mes erreurs et si j’en ai faites c’était pour rendre Barcelone meilleur » a ajouté la Pulga.

Etant à une année de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi indique que son engagement avec le club espagnol n’a pas changé. « Aujourd’hui, mon engagement envers cette tunique et cet écusson est total, il est toujours intact » a-t-il martelé.