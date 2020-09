En France, Jérôme Rodriguez tente de “ressusciter” le mouvement des Gilets Jaunes. Il a lancé un appel à manifester samedi prochain à Paris, non sans provoquer les forces de l’ordre. En effet, le meneur du mouvement préconise aux manifestants de ne pas décliner leur identité s’ils sont interpellés par la police. « Dans le pire des cas, vous passerez quatre heures maximum au commissariat. Mais auront-ils suffisamment de place pour nous accueillir ? » a-t-il écrit sur twitter. Le syndicat Synergie-officiers n’a pas tardé à le rassurer : « Nous avons suffisamment de place pour vous accueillir ». Cette réponse a visiblement déplu à M Rodriguez qui a traité les policiers de « bande de nazis ».

“Chez vous la justice ne marche que dans un sens”

Gérard Darmanin n’a pas du tout goûté à ces investives. Il a décidé ce jeudi 10 septembre, de porter plainte contre le Gilet jaune. « Les propos de M Rodriguez envers la police sont ignobles. Au nom du ministère et pour défendre l’honneur de tous les policiers, je dépose plainte » a annoncé le ministre de l’intérieur via Twitter. Le Gilet jaune outré, demande au premier au flic de France d’aller également porter plainte « face aux insultes » qu’il reçoit des policiers. « Chez vous la justice ne marche que dans un sens et je le répète vous m’avez mutilé, vous m’avez insulté et jamais je ferais silence » a-t-il ajouté.

M Rodriguez accuse la police d’avoir un « camp de concentration au nord-est de Paris ». « C’est clair bande de nazis vous irez ouvrir le camp de concentration disponible au nord-est de Paris celui que vous tentez de cacher aux médias » répondait-il au syndicat Synergie-officiers qui le rassurait sur la capacité de la police à accueillir les manifestants indélicats.