Le Bénin à l’instar des autres pays du monde à célébré lundi 21 septembre 2020, la journée internationale de la paix. Plusieurs manifestations ont marqué cette célébration dont l’organisation d’un atelier de formation à l’endroit des membres de la commission béninoise des droits de l’homme (Cbdh) sur l’évaluation des droits de l’homme en période électorale. Le président de la cour constitutionnelle Joseph Djogbénou était l’invité privilégié de l’atelier.

En prélude à l’élection présidentielle de 2021, la fondation Konrad Adenauer et l’organisation non gouvernementale Social Watch Bénin ont organisé un atelier de formation à l’endroit des membres de la commission béninoise des droits de l’homme. L’évaluation des droits de l’homme en période électorale est la principale thématique abordée. Invité, le président de la cour constitutionnelle a fait savoir aux membres de la Cbdh, la nécessité de faire de la promotion et de la protection des droits de la personne leur cheval de bataille.

La préservation de la paix doit être un perpétuel exercice auquel chaque citoyen devrait se conformer, a déclaré Joseph Djogbénou. Ainsi dira-t-il, « il est important que pendant cette période qui s’ouvre, la Cbdh s’institue en observateur particulier et spécifique de la jouissance par les citoyens de leurs droits spécifiques autant que de leurs droits plus généraux en termes des droits individuels et des droits collectifs».

Pour Joseph Djogbénou, l’institution dont il a la charge ne ménagera aucun effort en vue de contribuer à une compréhension et à une appréhension non seulement des citoyens mais également des autres institutions de la République à l’importance des droits de la personne en période électorale. “Comme nous en avons déjà l’habitude, nous espérons la paix », a-t-il conclut.