Des femmes de la cité des Koburu disent non au parrainage pour la présidentielle de 2021 au Bénin. Elles ont levé la voix lundi 07 septembre dernier à travers une marche pacifique durant laquelle elles ont exigé du chef de l’Etat, l’annulation du système de parrainage mais aussi et surtout, l’organisation d’une élection présidentielle inclusive transparente et équitable.

La situation sociopolitique nationale inquiète les femmes leaders pour la paix de la ville de Parakou. Les nombreux événements post-électoraux observés après les élections législatives d’avril 2019 et qui ont occasionné des pertes en vie humaine ne sont pas du goût des femmes de l’association. A en croire Marie Reine Chabi Yankpé, porte parole du creuset, le Bénin est entré dans une tourmente politique sans précèdent.

“Notre inquiétude est encore plus grande avec le flou qui entoure la prochaine élection présidentielle“, a fait remarqué Chabi Yankpé pour qui la présidentielle de 2021 s’annonce assez pierreuse et très dangereuse pour le peuple béninois. Face à cet horizon sombre, les femmes leaders pour la paix de la ville de Parakou supplient le chef de l’Etat à revoir le code électoral avant l’échéance.

“Mieux vaut prévenir que guérir ; nous les mamans ne voulons plus vivre ces tristes événements qui continuent de déchirer nos cœurs“, ont-elles déclaré. Tout en appelant les autres femmes à rejoindre le mouvement, le creuset demande également au chef de l’Etat, de revoir la composition de la commission électorale nationale autonome (CENA) et du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (COS/LEPI) pour une présence remarquée de l’opposition et de la mouvance.