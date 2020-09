Les différents appels à la candidature du Président Talon pour la présidentielle de 2021 constatés ces derniers jours font réagir l’ancien ministre de la justice, Valentin Agossou Djènontin. L’ancien parlementaire en exil a clairement donné son point de vue sur les soutiens au Chef de l’Etat. C’est à la faveur d’une émission animée par l’ancien garde des sceaux.

Les appels à soutien pour une réélection du Chef de l’Etat ne reflètent pas la réalité, pense l’ancien secrétaire exécutif national des Forces cauris pour un Bénin émergent. Selon Valentin Djènontin, les populations ont été écartées de la gestion de l’Etat avec notamment une politique antisociale contre les jeunes, les femmes, les agents de l’Etat. Nul ne saurait au regard de ces situations, appeler à un second mandat de l’actuel Chef de l’Etat, dit-il.

L’ex-parlementaire fait aussi remarquer que sur la question de l’interdiction des posters du président Patrice Talon, le compétiteur-né devrait passer à l’action en sanctionnant les initiateurs. Les signes extérieurs de la richesse ne se ressentent pas, clame-t-il, avant d’indiquer que l’atmosphère n’est pas propice à une réélection du chantre de la rupture si le jeu est ouvert à tous.

Par ailleurs, rappelle Valentin Djènontin, « les populations n’ont aucune raison de solliciter un second mandat du président Patrice Talon. Entre les régimes de Boni Yayi et du président Patrice Talon, c’est le jour et la nuit ». Il n’a pas occulté l’installation des maires et les difficultés que rencontrent les partis de l’opposition sous le régime de la Rupture. Il y a des irrégularités commises par le gouvernement, a affirmé l’exilé politique en France.