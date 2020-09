La progéria, ou syndrome de Hutchinson-Gilford, est une maladie dégénérative génétique, pas très répandue. Elle donne à ceux qui en étaient atteints un physique particulier. Une maladie qui si elle avait longtemps handicapé, Moussa Sandiana Kaba, ne l’avait pas empêché de devenir ‘’Grand P’’, artiste chanteur et acteur guinéen reconnu ; et d’acter sa candidature aux prochaines élections présidentielles en Guinée.

Grand P, président de la République ?

Moussa Sandiana Kaba avait choisi de faire carrière dans le show-biz. Et de ce physique si désavantageux, Moussa Sandiana Kaba, avait réussi à en faire un avantage et un trait distinctif, et la star ‘’Grand P’’ avait connu le succès. Avec des stratégies marketing et médiatiques bien placées, le guinéen était devenu en peu de temps, l’une des stars du pays les plus en vogue du moment. Un succès que l’artiste avait décidé de capitaliser politiquement. Il y a quelques jours Grand P annonçait sa candidature à l’élection présidentielle d’Octobre prochain.

C’est sur sa page Facebook, que l’artiste avait annoncé avec verve sa candidature aux prochaines élections présidentielles guinéennes. Et comme le chanteur, qui s’était fiancé il y a peu à une autre star des réseaux sociaux, l’ivoirienne Eudoxie Yao, aime bien faire les choses. Il avait également annoncé l’avènement prochain de son Parti politique, l’A.C.U (Amour. Considération. Unité). Une annonce qui avait fait grand bruit dans, le paysage médiatique guinéen et avait eu le mérite de détourner quelque peu le regard des tensions politiques autour de la nouvelle candidature du président sortant Alpha Condé.