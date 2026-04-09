USA: La PDG Qualeisha Barnes retrouvée morte dans sa Range Rover Sport

Une femme de 36 ans, identifiée comme Qualeisha Barnes; dirigeante d’entreprise, a été retrouvée morte par balle à l’intérieur de son véhicule, une Range Rover Sport, dans la nuit de mercredi à Atlanta, en Géorgie. Le corps a été découvert vers 1h30 sur Springfield Place SE, selon les premiers éléments communiqués par les autorités locales.

D’après les informations rapportées par le Daily Mail, la victime, également connue sous le nom de So Siditty, se trouvait sur le siège conducteur de son SUV blanc lorsqu’elle a été atteinte de plusieurs tirs. Le bureau du médecin légiste du comté de Fulton a confirmé le décès, précisant que la mort fait l’objet d’une enquête pour homicide.

Une enquête ouverte sans suspect identifié

La police d’Atlanta indique qu’aucun suspect n’a été interpellé à ce stade. Les circonstances précises du drame restent indéterminées. Les enquêteurs exploitent actuellement les images de vidéosurveillance disponibles dans la zone et procèdent à des auditions de riverains afin de recueillir d’éventuels témoignages. Le lieutenant Christopher Butler a indiqué que les investigations se poursuivent pour reconstituer le déroulement des faits. Les autorités n’ont pas communiqué d’éléments sur un possible mobile.

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Des hommages en ligne après l’annonce du décès

Depuis l’annonce de sa mort, des messages d’hommage ont été publiés sur les réseaux sociaux par des proches et des connaissances de la victime. Plusieurs publications évoquent une femme active et engagée, sans que des informations précises sur ses activités professionnelles n’aient été confirmées officiellement.

Une affaire dans un climat marqué par les violences armées

Ce décès intervient alors que plusieurs affaires de fusillades continuent d’être signalées dans la ville d’Atlanta. Selon la police locale, des enquêtes pour homicides impliquant des armes à feu sont régulièrement ouvertes, certaines nécessitant plusieurs jours avant l’identification de suspects ou la clarification des circonstances.

Dans cette affaire, les autorités n’ont pas encore établi si la victime a été ciblée ou si d’autres éléments sont impliqués. L’enquête reste en cours, avec une priorité donnée à l’analyse des images de surveillance et aux témoignages recueillis sur place.