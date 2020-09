Leur relation de couple est souvent mise en avant dans la presse américaine, et pas de la plus belle des manières. Et pour cause, les petites querelles publiques captées par les caméras des journalistes ne cessent de faire les choux gras de la presse. On se souvient par exemple, des fois où la première dame, Melania, repoussait la main de l’homme le plus puissant des USA, Donald Trump.

Mais Melania Trump sait prendre la défense du président américain. Empêtré dans une nouvelle polémique. La presse américaine a affirmé il y a quelques heures que Donald Trump aurait qualifié les soldats américains morts lors de la première guerre mondiale de « losers ». Les faits remontent à 2018. À l’époque, le leader américain avait annulé une visite au cimetière américain près de Paris.

« Pourquoi devrais-je aller à ce cimetière ? C’est rempli de losers » aurait affirmé Donald Trump selon le magazine The Atlantic . Une déclaration immédiatement démentie par la Maison-Blanche qui peut désormais compter sur Melania Trump pour conforter sa position : « L’article de The Atlantic n’est pas vrai. L’heure est devenue très grave lorsque l’on croit avant tout des sources anonymes, sans que personne ne sache leurs motivations. Ce n’est pas du journalisme – c’est du militantisme. Et ce n’est pas rendre service aux habitants de notre grande nation » a réagi Melania Trump sur twitter.