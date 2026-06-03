Iran : Trump souhaite rencontrer Mojtaba Khamenéï pour dénouer la crise

Trois mois après avoir ordonné des frappes militaires qui ont tué le père de Mojtaba Khamenéï, Donald Trump dit vouloir s’asseoir en face du nouveau guide suprême iranien. Le président américain, qui appelait en février 2026 les Iraniens à « prendre le contrôle de leur gouvernement », souhaite désormais négocier avec celui qu’il refusait alors de reconnaître comme successeur légitime.

Dans une interview accordée au New York Post le mercredi 28 mai 2026, Trump a déclaré vouloir rencontrer Mojtaba Khamenéï, estimant que le guide suprême était réellement impliqué dans les décisions de Téhéran. « J’aimerais le rencontrer », a-t-il affirmé, ajoutant qu’une telle rencontre était probable « selon ce qui va se passer ».

Rubio confirme le rôle croissant de Mojtaba Khamenéï

La veille, le secrétaire d’État Marco Rubio avait livré une évaluation similaire devant la commission des Affaires étrangères du Sénat américain. Il a indiqué que Washington considérait le guide suprême comme vivant et de plus en plus impliqué dans la conduite des affaires de l’État, tout en précisant que ses communications transitaient exclusivement par écrit et via des intermédiaires.

Mojtaba Khamenéï, 56 ans, a accédé à la tête de la République islamique le 8 mars 2026, après la mort de son père Ali Khamenéï lors d’une frappe militaire conjointe américano-israélienne. Peu exposé publiquement avant sa prise de fonction, il est décrit par l’Atlantic Council comme plus intransigeant idéologiquement que son prédécesseur.

Un cessez-le-feu sous tension

Les deux pays s’accusent mutuellement de violations du cessez-le-feu conclu à l’issue des frappes de février 2026. Les négociations indirectes entre Washington et Téhéran n’ont pas encore débouché sur un cadre formel de dialogue.

Trump a par ailleurs confirmé dans la même interview avoir évoqué avec le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou les frappes israéliennes au Liban, qui fragilisent davantage l’équilibre régional. Aucune date ni format de rencontre avec Mojtaba Khamenéï n’a été précisé par la Maison-Blanche.