Nouvelle polémique au sein du parti présidentiel français, LREM. En effet, un élu, en l’occurrence François Cormier-Bouligeon, a publié sur son compte Twitter un message jugé raciste et homophobe. Ce dernier a effectivement rapproché deux parlementaires à un mariage homosexuel fêté en Espagne, par une élue voilée.

Sur les réseaux sociaux, ce dernier a effectivement rapproché une union homosexuelle, célébrée par une élue en hijab, à Danièle Obono et Aurélien Taché. “Danièle Obono et Aurélien Taché se sont mariés à Madrid?! Tous mes vœux de bonheur.” a-t-il notamment écrit sur Twitter, s’attirant les foudres d’un bon nombre d’élus et d’internautes. Les principaux visés ont eux aussi décidé de rebondir, Aurélien Taché. L’ancien de LREM a fustigé ce dérapage, estiment qu’il dépassait les limites de l’acceptable, ajoutant qu’il s’agissait là, d’une insulte à la France et ses valeurs.

Un élu LREM suscite le malaise

De même, Danièle Obono, récemment visée par un article de Valeurs Actuelles, a décidé de réagir, affirmant que François Cormier-Bouligeon était probablement ivre au moment d’écrire ce message. Elle a été soutenue par Jean-Luc Mélenchon, pour qui ce tweet démontre une nouvelle fois l’arrogance prêtée aux élus LREM. D’autres élus, notamment Caroline Fiat, ont appelé Christophe Castaner à rapidement réagir.

Un message parfaitement assumé

De son côté, François Cormier-Bouligeon met en avant l’esprit Charlie et affirme que les accusations de racisme et d’homophobie dont il est la cible, sont infondées. Ce dernier n’a pas hésité à réagir, taclant Aurélien Taché. Selon lui, les deux hommes sont différents dans le sens ou Taché fait partie de ceux qui « renoncent ». Il taclera ensuite l’élue Obono, affirmant que cette dernière était bien trop proche du mouvement salafiste pour critiquer ce qu’il considère comme une blague.