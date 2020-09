Les populations du Bénin en général et les vendeuses des marchés savent désormais à quoi s’en tenir en ce qui concerne les pièces de monnaie altérées, lisses, ou qui ont perdu leur éclat et des billets de banque froissés. Contrairement à la pratique observée dans les marchés où les vendeuses et vendeurs rejettes les pièces et billets qu’ils jugent usagers, le ministre des Finances Romuald Wadagni vient rassurer tout le monde.

Dans un communiqué en date de ce jeudi 3 septembre 2020, il indiqué aux populations que les pièces de monnaie lisses, ayant perdu leur éclat ou mutilées et les billets de banque froissés émis par la BCEAO ont toujours cours légal et pouvoir libératoire sur toute l’étendue du territoire national et dans tous les pays de l’Union. Donc, plus besoin de les refuser. Il met en garde ceux qui refusent ces monnaies et billets.

Selon le ministre, «le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un Etat membre de l’UMOA est puni par les textes en vigueur ». Dans le communiqué, le ministre rappelle tout de même «aux populations détenant des pièces de monnaie mutilées ou devenues lisses, ainsi que les billets de banque froissés par l’usage, qu’elles peuvent procéder à leur échange gratuitement aux guichets de la BCEAO ».