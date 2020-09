Les valeurs vestimentaires sont très importantes dans les cultures africaines et le pagne est plus qu’un vêtement. Elles sont représentées par une parure au corps et à la tête nettement distinctes selon que les membres de la communauté soient des hommes (boubous, pantalons, chapeaux, chemises, etc.) ou des femmes (foulards, pagne attaché, boubous, robes, « bomba », etc.). C’est un art qui véhicule différents messages. Chaque image ou géométrie ou motif révèle un message crypté qui est décodé uniquement par les experts ou les concepteurs du design inscrit selon les fondements de la région. Cependant autant il est donc très important de s’habiller pour un africain ou une africaine lorsqu’il arrive que son pagne soit déchiré il ne faut en aucun cas le laisser tel ou l’abandonner aux ordures.

Non, attention ! Car l’éducation en Afrique tolère très peu le gaspillage. Tout se recycle, rien n’est abandonné car très tôt les traditions africaines ont su intégrer le recyclage, le commerce locale et équitable, le respect de la nature dans les communautés. De plus, la décence est de mise dans le sens où le pagne fait pour le corps une fois déchiré peut laisser apparaître certaines parcelles corporelles ce que les parents africains n’apprécient guère selon les régions du continent et la culture d’appartenance. Le pagne protège le corps nu de l’homme ou de la femme.

Alors le jeune africain plutôt de servir du pagne déchiré pour en faire un foulard rapidement, va d’abord opter plutôt pour la remise à neuf de son tissu. Dans ce proverbe, les sages tiennent à mentionner à leurs héritiers et ceux qui l’entendent que chaque chose a sa place, qu’il faut faire bon usage des biens et les recycler en corrigeant les défauts qui pourraient y apparaître. Les anciens attirent l’attention des plus jeunes afin qu’ils ne négligent point la notion du respect dans les pratiques journalières les plus simples comme se vêtir : le foulard à la tête, le pagne du corps sur le long du corps et protéger d’abord le corps nu des regards avant la tête qui ne possède aucune partie génitale. Seulement l’art oratoire africain a toujours fait un parallèle entre les phénomènes naturels pour les retranscrire sous forme de proverbes. Une autre signification de ce proverbe est que dans toute situation à résoudre, il faut se concentrer sur les choses essentielles (le pagne corps) et le corriger en mettant de côté un moment les autres éléments superflus (le foulard, pagne de la tête) même s’ils font partie de son environnement.