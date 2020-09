L’âge en Afrique est une valeur très importante. Car en plus de rappeler aux plus jeunes que la vie est un cycle de plusieurs changements d’états de la naissance à la mort, les vieux ont un vécu plus volumineux que les plus jeunes qui leur permet normalement de porter le regard très loin sur les enjeux de société.

En dehors de ces types d’enjeux, il y a aussi les enjeux des relations interpersonnelles, professionnelles ou diplomatiques et un jugement éclairé. C’est ce qui rend les personnes âgées plus importantes que les bibliothèques, les stations de radio, la télévision et autres médias. En Afrique, la vieillesse est donc une valeur culturelle profondément respectée. Être vieux n’est pas un problème social mais attention il y a des nuances perceptibles à retenir.

Dans ce proverbe Baatonu venu du Bénin, la mention de l’enfant n’est pas mise pour faire un parallèle avec une personne âgée, non. Cette différence est plutôt mise pour mettre en évidence d’autres éléments. Effectivement, la vieillesse est une notion assez ambiguë qui ne reflète pas toujours cette opinion puisque le vieillard peut avoir une personnalité opposée au caractère d’une personne sage ! Tout vieillard n’est pas nécessairement sage. Un sage est une personne dotée d’une aisance à percevoir clairement grâce à ses expériences ou non les facteurs clés d’une situation à résoudre ou d’une problématique.

Paradoxalement, une personne âgée peut avoir très peu appris de son parcours terrestre selon son vécu si ce dernier est né dans l’aisance, l’opulence, la cuillère en or (à la bouche) et sans avoir appris à se défendre. Ainsi, un enfant est certainement moins âgé qu’un vieux et a visiblement moins d’expériences mais peut avoir des aptitudes suffisantes pour contribuer à la résolution de problèmes. Cet enfant peut être doué d’un niveau de réflexion ou de maturité poussé. La véritable signification de ce proverbe est d’expliquer aux héritiers ou à l’interpellé comme ceux qui entendent ce proverbe, qu’une personne jeune peut avoir plus de sagesse qu’une personne âgée qui n’a pas eu une vie plus riche en expériences par exemple. Ces paroles Baatonu traduisent de cette manière qu’un plus jeune peut être plus fort ou plus expérimenté qu’une personne plus âgée. Définitivement, la valeur n’attend point le nombre des années.