Les accusations de violence conjugale qui pèsent contre le célèbre artiste malien Sidiki Diabaté continuent de défrayer la chronique. Par le canal d’un communiqué sur le réseau social de Mark Zuckerberg, Afrimma a annoncé avoir retiré son nom de la liste des artistes nominés aux Awards de la musique africaine. A en croire le texte qui a été publié sur la toile, cette décision est liée aux différentes accusations qui sont en cours contre l’artiste.

L’explication d’Afrimma

« Nous annonçons le retrait des nominations de l’artiste malien Sidiki Diabate. Cette mesure est nécessaire en raison des graves allégations de coups et blessures à son encontre. », a fait savoir Afrimma sur Facebook. « Afrimma est un organisme qui défend la musique africaine et bien que les talents de Sidiki Diabate soient reconnus, nous sommes contre les coups et blessures de tout être humain et ne tolérons pas ce genre de comportement. », a notamment poursuivi l’organisme dans son communiqué.

Emmanuelle Kéita relance le débat

Rappelons que depuis quelques temps, la star de la musique malienne est accusée d’infliger régulièrement des bastonnades à sa femme Mariam Sow. Même si Sidiki Diabaté a bénéficié du soutien de bon nombre d’internautes, l’actrice ivoirienne Emmanuelle Kéita a récemment relancé le débat. « J’ai eu la jeune dame au phone et cette histoire est réelle selon ses dires mais date d’un an … il s’agit tout de même de 7 années de sévices. 7 ans de vie commune avec violences psychologiques et physiques toujours selon ses dires ! Aucune plainte, oui on peut souffrir le martyre et se conforter dans cette situation », a indiqué l’actrice ivoirienne.