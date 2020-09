Lors d’une interview accordée à France 24, Simone Gbagbo est revenue sur un épisode douloureux de son départ précipité de la présidence ivoirienne. À l’époque, son époux avait été déclaré perdant à la présidentielle, mais il avait refusé de se soumettre au verdict affirmant qu’il y avait eu des manipulations. Dans la foulée la France avait pris fait et cause pour Alassane Ouattara, le pays s’était alors quasiment divisé en deux camps et les affrontements étaient violents.

Annonces

C’est en ce moment que la France avait décidé d’agir. Mais l’histoire a connu une autre tournure à en croire Simone Gbagbo lors de son interview. L’ex-première dame a en effet affirmé avoir été victime de tentative de viol sous les yeux des militaires français qui n’auraient rien fait pour l’aider et empêcher cela. Pis, ces militaires français filmaient : “Ils filmaient.. je les ai vus de mes yeux. Mais vous savez ceci n’est que la conséquence d’une attitude de l’armée française et du gouvernement français de M. Sarkozy à l’époque… Il avait ordonné le bombardement de la résidence du chef de l’Etat, de certains magasins pour que les ivoiriens ne puissent pas aller faire des achats…“

News Inter par email :

Pour l’avenir, elle prévient : “Nous sommes nombreux à avoir un avenir politique… Moi aussi j’ai un avenir politique… ” a-t-elle prévenu en excluant pas une candidature à la présidence un jour.