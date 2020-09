Hier jeudi 24 septembre, l’armée sud-coréenne annonçait qu’un sud-coréen avait été tué et brûlé par la Corée du Nord alors qu’il naviguait dans les eaux territoriales de ce pays voisin. Cet acte a été vivement condamné par Séoul. « Nous mettons solennellement en garde la Corée du Nord sur le fait que toutes les responsabilités liées à cet incident lui incombent » avait indiqué le ministère sud-coréen de la Défense. Ce vendredi 25 septembre, Yonhap informe que Kim-Jong-Un, le président nord-coréen, s’est excusé auprès de son voisin du Sud pour cette « affaire honteuse ».

Annonces

Il regrette d’« avoir déçu le Président Moon Jae-in et les Sud-Coréens » selon l’Agence de presse sud-coréenne qui citait la Maison bleue (le palais présidentiel). Le fonctionnaire sud-coréen abattu travaillait dans le domaine de la pêche. Au cours de son interrogatoire dans les eaux territoriales nord-coréennes, l’homme aurait exprimé son intention de faire défection. Il sera ensuite tué et brûlé.

Un virus qui fait peur du côté de Pyongyang

«Les soldats nord-coréens ont versé de l’essence sur son corps et l’ont brûlé dans l’eau » a détaillé un responsable sud-coréen après l’incident. Ses bourreaux voulaient éviter tout risque de contamination à la Covid-19. Un virus qui fait très peur du côté de Pyongyang à cause du système sanitaire défaillant du pays . Notons que la Corée du Nord n’avait plus tué un citoyen Sud-Coréen depuis 10 ans.