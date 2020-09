La Corée du Nord a tué et brûlé un sud-coréen qui naviguait dans ses eaux territoriales, a fait savoir ce jeudi l’armée sud-coréenne. L’infortuné, un fonctionnaire travaillant dans le domaine de la pêche avait fait défection. Son patrouilleur avait été localisé pour la dernière fois le lundi 21 septembre, à quelques encablures de la frontière maritime entre la Corée du Sud et Pyongyang. Plus d’un jour après, il a été repéré par les forces nord-coréennes dans les eaux territoriales du pays. Depuis un bateau de patrouille, il sera interrogé par un homme se trouvant dans un équipement de protection selon Yonhap, l’Agence de presse sud-coréenne.

D’après un responsable militaire sud-coréen, l’infortuné aurait exprimé au cours de l’interrogatoire, son intention de faire défection. Il sera ensuite tué sur ordre d’une « autorité supérieure » et brûlé. « Les soldats nord-coréens ont versé de l’essence sur son corps et l’ont brûlé dans l’eau » a indiqué un responsable de la Corée du sud. L’objectif en l’incinérant serait d’éviter une contamination à la Covid-19.

“Nous mettons solennellement en garde la Corée du Nord…”

La réaction de la Corée du Sud ne s’est pas faite attendre. Séoul a dénoncé un acte “scandaleux” avant de mettre en garde son voisin. « Nous mettons solennellement en garde la Corée du Nord sur le fait que toutes les responsabilités liées à cet incident lui incombent » a indiqué dans un communiqué le ministère de la Défense. Il faut dire que la Corée du Nord a une peur panique de la Covid-19.

Les autorités du pays auraient même donné l’ordre de « tirer pour tuer » au niveau de la frontière terrestre avec la Chine, selon Robert Abrams, le patron des forces américaines en Corée du Sud. Le régime du Pyongyang affirme jusqu’à présent qu’il n’y a pas de cas de coronavirus sur le sol nord-coréen.