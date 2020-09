Une dizaine de combattants pro-iraniens ont trouvé la mort dans un camp en Syrie, suite à un raid aérien qui aurait été mené par les autorités israéliennes. Selon les informations de l’organisation syrienne des droits de l’homme (OSDH), les frappes aériennes ont eu lieu sur un camp situé dans le sud de la capitale syrienne Damas, ce lundi 14 septembre 2020. L‘OSDH a par ailleurs précisé que l’attaque a eu lieu dans l’extrême sud de la Syrie.

Huit combattants irakiens morts

Rami Abdel Rahmane, directeur de l’OSDH a confié à un média étranger que ce sont des camps situés au sud de la ville de Boukamal, qui ont été visés par les raids aériens. Cette attaque a fait huit morts dans les rangs des combattants de nationalité irakienne et tué deux Syriens. Cependant, l’attaque n’a pas pour l’instant été revendiquée par les autorités israéliennes et l’OSDH continue de parler de raids aériens « probablement » israéliens. Toujours selon l’OSDH, les frappes ont détruit plusieurs magasins où sont entreposées des véhicules ainsi que des munitions.

Des raids dans la province de Deir Ezzor

L’organisation syrienne des droits de l’homme a par ailleurs essayé d’attribuer à Israël des frappes menées sur des positions pro-iraniennes, et qui avaient tué ainsi 16 combattants. Les raids avaient eu lieu dans la province de Deir Ezzor, le 03 septembre dernier. Pour rappel, après avoir effectué des raids, l’Etat hébreux n’a pas pour habitude de revendiquer immédiatement ses frappes. Cependant, depuis que le conflit syrien a commencé depuis 2011, Israël s’est illustré de par ses raids. Ainsi, il a effectué plusieurs frappes non seulement contre les forces du président syrien Bachar el-Assad, mais aussi contre ses alliés de l’Iran et du Hezbollah Libanais.