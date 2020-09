Dans un entretien accordé au média panafricain Jeune Afrique, le Chef de l’Etat Patrice Talon a abordé plusieurs sujets de la vie sociopolitique nationale mais aussi de la monnaie unique de la Cédeao. Le Président de la République avoue avoir de bons amis dans la classe politique dont son ancien ministre Candide Azanai.

Patrice Talon reste ami à Bruno Amoussou, Adrien Houngbédji et Candide Azannaï. Il l’a dit lors d’un entretien accordé au magazine panafricain Jeune Afrique. L’actuel locataire de la marina n’est pas allé du dos de la cuillère pour évoquer ses liens d’amitié avec la classe politique nationale.

L’amitié en politique n’est pas exclue, peut-on retenir des déclarations du Chef de l’Etat. Patrice Talon n’a pas voilé non plus, ceux qu’il considère comme étant ses amis. Sur ces rapports avec l’ancien ministre de la défense Candide Azanai, Patrice Talon dit être déçu de l’attitude de son ancien collaborateur et ami. « Je le considère toujours comme un ami personnel, même si, pour des raisons que je n’ai pas toujours comprises, il a décidé de prendre ses distances », a déclaré le chef de l’Etat.

Tout pourrait se refaire, espère Patrice Talon. Le Président du Parti Restaurer l’Espoir et lui pourrait revivre certainement la lune de miel, a réagi le Chef de l’Etat. « J’en ai conçu une certaine peine et souhaite toujours, car rien de sérieux ne nous oppose, qu’il ne s’enferme pas dans cette adversité au point de ne plus pouvoir plus revenir en arrière », souhaite Patrice Talon.