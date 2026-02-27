Bénin : le FMI valide les réformes et débloque 118 millions de dollars

Le Fonds monétaire international (FMI) a finalisé mardi 24 février l’examen de ses accords avec le Bénin, autorisant le versement immédiat d’environ 118 millions de dollars. Cette décision du Conseil exécutif du FMI marque la conclusion de trois programmes de financement lancés depuis 2022 pour soutenir les réformes économiques du pays.

Parmi ces fonds, 36,3 millions de dollars ont été approuvés au titre de la Facilité de crédit prolongé (ECF) et de la Facilité de fonds étendu (EFF), portant les décaissements cumulés de ces deux instruments à près de 665 millions de dollars depuis leur lancement en juillet 2022. Par ailleurs, le FMI a validé 81,6 millions de dollars au titre de la Facilité de résilience et de durabilité (RSF), un dispositif mis en place fin 2023 pour financer les réformes liées au climat, portant le total des ressources mobilisées via ce mécanisme à environ 204 millions de dollars.

Une performance budgétaire validée

Le FMI a noté que la gestion budgétaire du Bénin a permis de réduire son déficit de manière significative. En 2024, celui-ci s’est établi à 3,1 % du PIB, dépassant légèrement le plafond de 3 % fixé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Selon l’institution, « la mobilisation des recettes intérieures a été soutenue tout au long du programme, tout en préservant les dépenses sociales prioritaires ».

Le nouveau budget présenté par le gouvernement béninois vise à maintenir cette discipline budgétaire, avec un déficit prévu inférieur à 3 % du PIB pour les années à venir.

Fin d’un cycle de financement

Le Bénin affiche une croissance économique robuste de 7,5% en 2024, son plus haut niveau depuis 1990, portée par trois piliers : l’agriculture, les services (incluant le tourisme et les télécommunications) et l’industrie (avec la zone industrielle de Glo-Djigbé). Les finances publiques s’améliorent significativement : le déficit budgétaire a chuté à 3,1% du PIB en 2024, respectant le seuil fixé par l’UEMOA, grâce à une meilleure mobilisation des recettes intérieures. L’endettement public devrait baisser pour atteindre 51% du PIB en 2026, reflétant une gestion plus prudente. Cependant, la situation reste fragile : les dépenses de défense ont augmenté de 18%, et l’économie reste vulnérable aux chocs externes liés à ses exportations limitées.

Ces approbations du FMI correspondent à la septième et dernière évaluation dans le cadre des accords ECF/EFF, ainsi qu’à la quatrième et dernière révision du RSF. Le Bénin ne poursuivra donc pas ces dispositifs au-delà de ce cycle, marquant une transition vers une phase d’autonomisation progressive.

Le FMI a appelé le pays à « préserver la dynamique de réforme acquise au cours des dernières années et renforcer les politiques qui favorisent une croissance inclusive et maintiennent la viabilité de la dette« .