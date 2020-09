C’est un proverbe swahili souvent exprimé en anglais sur la toile : « Too many ideas drive wisdom away » ou en langue d’origine swahili : « Akili nyingi huondoa maarifa ». Il contribue à un modèle d’éducation basé sur l’initiation à la sagesse. Les anciens ont toujours veillé à l’éveil des sens de leurs héritiers sur le continent africain afin d’éliminer à la source les influences internes ou externes qui peuvent perturber l’aptitude à intégrer la sagesse. La sagesse étant une valeur importante à laquelle les africains font souvent référence pour évoluer positivement sur leur cheminement de vie malgré les péripéties. Par exemple, la persévérance enseignée fait partie des caractéristiques de la sagesse.

Une idée selon Larousse est une représentation intellectuelle d’un être mais élaborée par la pensée qui correspond à un mot ou à une phrase (existant ou non) ou à une manière d’être. Dans le cadre de ce proverbe Swahili, les idées prennent une allure inquiétante, le volume de ces pensées est bien volumineux. Ces idées ou réflexions peuvent être de différentes natures, grossières, alarmantes, négatives ou même contradictoires. À cet effet, il n’est pas rare d’entendre les parents en Afrique recommander face aux défis de la vie de ne pas trop réfléchir pour ne pas surmener le mental ou prendre les mauvaises décisions. La prolifération des idées dans l’esprit empêche la prudence dans les prises de décisions. Ils encouragent plutôt la discussion ou la consultation des plus âgés afin de s’inspirer de leurs expériences.

Les ancêtres ayant rapidement saisi l’importance des valeurs de base de la santé mentale, ils ont inculqué à travers leurs sages paroles des valeurs fortes de la vie humaine dont la sagesse. Ainsi dans ces sociétés, la modération et la prudence sont appliquées naturellement. La véritable signification de ce proverbe consiste à mentionner aux héritiers et à ceux qui l’entendent qu’il faut choisir la sagesse en faisant preuve de modération dans les réflexions et éviter de s’alarmer en multipliant les pensées lorsque vient de temps de décider.