Hier mardi 29 septembre se tenait à Cleveland dans l’Ohio, le premier débat présidentiel entre le candidat démocrate et l’actuel chef de la Maison Blanche. Joe Biden et Donald Trump se sont écharpés à coups d’insultes et d’invectives. L’ancien vice-président de Barack Obama a même traité le milliardaire républicain de « caniche de Poutine ». Il lui reprochait le fait d’avoir refusé de parler au président russe de la prime sur la tête des soldats américains.

Les Etats-Unis sont divisés, malades, pauvres et plus violents

« Avec ce président, nous sommes devenus plus faibles…C’est le caniche de Poutine. Il refuse toujours de parler à Poutine de la prime sur la tête des soldats américains » a déclaré Joe Biden. En plus d’être devenus plus faibles, les Etats-Unis sont divisés, malades, pauvres et plus violents sous l’administration Trump, a laissé entendre le candidat démocrate. Pour lui, tout allait bien avant que l’ex magnat de l’immobilier ne s’installe à la Maison Blanche.

« Quand j’étais vice-président nous avons hérité d’une récession. On m’a demandé de le réparer. Je l’ai fait. Nous lui avons laissé une économie en plein essor et il a causé la récession » a accusé Joe Biden. Donald Trump a de son côté traité son rival d’inintelligent. « Il n’y a rien d’intelligent en vous » lui a-t-il lancé , l’accusant par ailleurs d’être un fantoche de la « gauche radicale ».