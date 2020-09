Wesley Barnes n’a pas aimé l’accueil qui lui a été réservé lors de son récent passage dans un hôtel de la Thaïlande. L’américain n’a d’ailleurs pas manqué de le faire savoir sur TripAdvisor, un site internet américain qui offre des avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs, sur des hôtels et autres restaurants à l’international. Seulement l’hôtel en question n’a pas apprécié les commentaires de M Wesley Barnes sur la plateforme et a décidé de porter plainte contre lui.

Il pourrait écoper de deux ans de prison

Si celui-ci est reconnu coupable de diffamation, il pourrait écoper de deux ans de prison et d’une amende de 6300 dollars . C’est la sentence maximale que prévoit la législation de ce pays d’Asie Sud-Est en cas d’allégation portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne morale. Wesley Barnes avait brièvement été arrêté après la plainte de Sea View Resort. Il n’a regagné sa liberté qu’après le paiement d’une caution.

L’américain avait écrit sur TripAdvisor que le personnel de cet hôtel était « inamical » et se comportait comme « s’il ne voulait voir personne » dans le complexe. Inutile de rappeler que la Thaïlande est une destination très prisée par les touristes. Malgré la terrible pandémie de la Covid-19, ses hôtels et stations balnéaires continuent d’être fréquentés même si l’afluence a drastiquement baissé.