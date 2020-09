En Floride aux Etats-Unis, un homme a été arrêté pour s’être fait passer pour un policier. Le mis en cause a eu le malheur de procéder au contrôle d’un véritable policier qui jouissait de ses congés et n’était donc pas en service. A en croire les informations relayées par les médias sur cette situation, l’officier aurait appelé la police quand il a vu la tenue du faux policier qui procédait au contrôle.

Annonces

Une uniforme différente de celle de la police

Il aurait mis un gilet tactique portant l’inscription «CRIMINAL TASK FORCE». Il était muni d’un badge argenté sur son cœur et une ceinture de service équipée d’un taser. Il avait également une arme de poing et d’un microphone. «Quand il a essayé de l’arrêter, il pouvait regarder et voir et comme il est lui-même policier, il connaît les uniformes et les juridictions et il savait que ce n’était pas un Casselberry, un comté de Seminole ou un soldat, alors il nous a appelés tout de suite pour arrêter et interroger cette personne », a confié le capitaine William Nas de la police de Casselberry.

Les services de police ont également fait remarquer que le faux policier conduisait avec un permis dont la validité est expirée. De son côté, l’accusé confiait que l’acte qu’il a posé n’était pas dans le but de faire du mal mais plutôt de sauver une vie.

Annonces