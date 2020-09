Une enseignante américaine d’arts a été licenciée pour avoir porté un masque Black Lives Matter, en soutien aux disparités raciales dont est victime la communauté noire aux Etats-Unis. Les faits se sont déroulés dans une école publique de Great Hearts Western Hills dans l’Etat du Texas, au sud des Etats-Unis. Lillian White, la professeur en question, avait porté son masque depuis plusieurs semaines. Elle avait reçu un avertissement de la part de la directrice adjointe de l’école qui lui avait demandé de le changer.

Elle n’a reçu aucun soutien

« Pouvez-vous commencer à apporter un masque différent sur le campus? Nous ne discutons pas du climat politique actuel sur le campus. Les parents vont commencer à venir plus maintenant » a-t-elle indiqué dans un message envoyé à la professeur et dévoilé par cette dernière au média américain CNN. Notons que, Lillian White a fait savoir que par le port d’un masque Black Lives Matter, elle voulait apporter son soutien aux élèves et professeurs qui subissent des discriminations raciales en raison de leur couleur de peau. Cependant, au cours de son licenciement, la professeur qui travaillait depuis plus d’une dizaine d’années dans l’école, n’a reçu aucun soutien. Elle s’est par la suite tournée vers la toile, où elle a lancé une pétition pour continuer son combat.

Une pétition signée par 1200 personnes

Celle-ci qui demande à l’école de mettre sur pied un plan d’action contre le racisme, est actuellement signée par 1200 personnes. Daniel Scoggin, le surintendant de Great Hearts Western Hills a indiqué que les messages n’étaient pas autorisés sur les masques. « Nous sommes aux côtés de la communauté noire et de tous ceux qui souffrent. Great Hearts déplore le sectarisme et ses effets écrasants sur tous ceux qui y sont soumis. Great Hearts est engagé pour une Amérique où le racisme, la violence et l’injustice ne se produisent pas, car de tels actes trouvent pas de maison dans le cœur d’un peuple formidable » a-t-il ajouté.