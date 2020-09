Hier vendredi, alors qu’il était en campagne à Atlanta (principale ville de la Géorgie), le président américain a fait plusieurs promesses à la communauté noire. Il a par exemple pris l’engagement de mettre le Ku Klux Klan sur la liste des organisations terroristes comme l’ « antifa(scite) », le mouvement d’extrême gauche. Il a également promis plus d’emplois aux noirs américains. Son administration soutiendra également les entreprises dirigées par les afro-américains, s’est-il engagé.

Il promet de faire du Juneteenth, une journée fériée au niveau fédéral

Le milliardaire républicain a par ailleurs exprimé son souhait de faire du Juneteenth, une journée fériée au niveau fédéral. Le Juneteenth commémore la venue des soldats de l’Union à Galveston (Texas) le 19 juin 1865. Un évènement qui marque la fin de l’esclavage aux Etats-Unis. Cette promesse de Trump ne se réalisera qu’avec l’aval du Congrès puisqu’il est la seule institution habilitée à créer une journée fériée au plan fédéral. Pour rappel, le Juneteenth est déjà honoré dans plus d’une quarantaine d’Etats du pays et dans le district de Columbia.

Au soir du 03 novembre, on saura si les promesses de l’ex magnat de l’immobilier ont fait mouche auprès de l’électorat noir.Traditionnellement la majorité des noirs américains sont membres ou sympathisants du parti démocrate. Plus de 85% selon Pew Research Center, un centre de recherche américain. Il y a quelques mois encore le président américain s’était illustré par ses critiques contre le Mouvement Black Lives Matter, un mouvement citoyen qui proteste contre les violences policières et le racisme.