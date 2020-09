À 38 jours des présidentielles Donald Trump a procédé à la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la cour suprême malgré l’opposition des démocrates. En comparaison, lors de la fin de son mandat, Obama avait été contraint à renoncer à une nouvelle nomination.

Annonces

Trump avait averti ! Il a tenu parole. La nomination d’une nouvelle juge à la Cour suprême suite au décès de la très respectée Ruth Bader Ginsburg, a bien eu lieu avant la présidentielle. «Ce soir, j’ai l’honneur de nommer l’une des juristes les plus brillantes et les plus douées du pays à la Cour suprême» a déclaré le président Donald Trump. «Vous allez être fantastique» a-t-il adressé à l’endroit de la toute nouvelle juge.

Les démocrates opposés

Il revient désormais au sénat de confirmer la nouvelle juge. Si certains membres du Sénat se sont exprimés pour une confirmation rapide, les démocrates, Joe Biden en tête y sont opposés. Et ceci pour la simple et bonne raison que les juges sont nommés à vie et cette nouvelle nomination va ancrer la juridiction dans le conservatisme et tourner les prochaines décisions en faveur de ce courant de pensée.