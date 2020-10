Le fonds monétaire international (FMI) vient en aide aux pays les plus pauvres au monde, parmi lesquels figure le Bénin. Hier lundi 05 octobre 2020, l’institution internationale a donné son feu vert pour le déblocage d’une aide d’urgence visant à aider ces pays, dont la majorité se trouve en Afrique, à rembourser leurs dettes au FMI, durant les six mois à venir. Ces fonds les aideront également à «dégager leurs maigres ressources pour leurs efforts en matière d’urgence médicale et d’aide» afin de mieux faire face à la pandémie de coronavirus, qui a plongé le monde dans une grande crise sanitaire.

Les contributions s’élèvent à plus de 508 millions de dollars

Notons que les pays bénéficiaires de l’aide d’urgence du FMI sont au nombre de 28 dont la République Démocratique du Congo, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda. Jusqu’à ce jour, les contributions du FMI s’élèvent à un peu plus de 508 millions de dollars, provenant notamment de Malte, le Luxembourg, la Bulgarie, la Suède, le Mexique, la Chine, la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas, le Japon et le Royaume-Uni.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le FMI prend une telle mesure à l’encontre des pays pauvres. L’institution internationale avait en effet pris des dispositions identiques il y a quelques mois, à la mi-avril dernière.