Les dernières déclarations qui ont été faites par le député Aliou Demba Sow continuent de susciter des réactions. En effet, par le canal d’un communiqué les membres de la Convergence des cadres républicains (Ccr) ont déploré les propos tenus par l’élu sur un troisième mandat du président sénégalais. Le document publié indique que le creuset a suivi non sans surprise les propos de l’élu.

“Incitation à la violence…”

«La Convergence des cadres républicains (Ccr) a suivi avec stupéfaction et indignation la sortie de l’honorable député Aliou Dembourou Sow, relativement aux propos incitant à la violence et pouvant saper la cohésion nationale», indique le Ccr. «Ces genres de propos, qui n’honorent pas la République, doivent être définitivement bannis de nos comportements, surtout quand ils sortent de la bouche de hautes personnalités de l’Etat et d’acteurs politiques», a déploré le communiqué de la Convergence des cadres républicains (Ccr).

Défendre un 3ème mandat avec des machettes…

Rappelons que la réaction de ces membres est intervenue suite à des propos plutôt particuliers de l’homme politique sénégalais. A la faveur d’une sortie médiatique que le député Aliou Demba Sow avait effectuée, il avait notamment invité une communauté à se soulever avec des machettes pour défendre la candidature de Macky Sall à un troisième mandat, en 2024.