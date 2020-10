Au Sénégal, le journal « Direct News » avait publié une information selon laquelle le maire de Guédiawaye avait vendu une partie de la mairie. L’autorité communale a depuis obtenu de la justice la condamnation du Directeur de publication et du rédacteur de l’article à 6 mois de prison avec sursis, pour diffamation. Les condamnés devront également s’acquitter d’un montant de 10 millions de francs Cfa au titre de dommages et intérêts à verser à Aliou Sall. Ce jugement intervenu le 03 septembre 2020 était l’acte 1 de cette affaire puisque Aliou Sall ne comptait pas laisser impuni le média qui a relayé l’information ; en l’occurrence D-Media.

En effet, lors d’une de ses revues de presse, un journaliste du groupe a repris la nouvelle de Direct News. Suffisant pour Aliou Sall qui a traîné devant la justice le PDG du groupe D-Media Bougane Gueye Dany et l’auteur de la revue de presse, le journaliste Ahmed Aidara. Ils étaient hier jeudi 15 octobre devant le tribunal correctionnel de Dakar pour répondre des faits de diffamation et de complicité de diffamation. Bougane Gueye Dany a indiqué que son journaliste a juste relaté les écrits de son collègue de Direct News. Il ne s’est pas livré à des commentaires.

L’homme pense d’ailleurs qu’il est scandaleux de poursuivre un média en justice pour une revue de presse. L’avocat de D-Media, Me Boubacar Wade a plaidé l’abandon des poursuites contre son client. Pour lui, il n’y a aucun fait de diffamation. Du côté de la partie demanderesse, on réclame 1 milliard de francs Cfa à Ahmed Aidara et Bougane Gueye. Le verdict du procès est attendu le 19 novembre 2020.