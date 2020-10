L’affichage de la liste électorale effectif dans les arrondissements depuis le 1er octobre 2020. Le top a été donné par les responsables du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos/Lépi). L’opération est prévue pour durer 21 jours. Les populations sont donc invitées à sortir massivement pour consulter les différentes listes.

Conformément aux dispositions du code électoral, la liste électorale est affichée dans tous les arrondissements du Bénin. Pendant 21 jours, les populations sont appelées à consulter les listes pour vérifier si leurs noms y figurent. La nouvelle liste électorale a pris en compte les demandes de transfert et les nouvelles inscriptions entre temps formulées.

En effet, au cours de la période, le conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée procédera à l’apurement de la liste électorale. Ainsi, les personnes présentes sur la liste mais qui sont déjà décédées seront retirées de la liste ainsi que les béninois ayant perdu leur droit civique.

L’opération draine généralement de monde. En raison de la propagation du coronavirus, le conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée invite les uns et les autres au respect strict des gestes barrières. Les éventuelles corrections, changement de postes de vote et autres pourront se faire à l’issue de l’opération.