Aux Etats-Unis règnent en maître 4 géants du Web identifiables sous l’acronyme GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft). L’avant dernier de ces géants est l’une des plus grandes entreprises de e-commerce au monde. Amazon brasse des milliards de dollars et c’est tout naturellement que son fondateur Jeff Bezos est devenu l’homme le plus riche du monde. Si le géant américain du e-commerce suscite admiration chez beaucoup, il est aussi violemment critiqué par ceux qui pensent que sa trop grande puissance nuit à l’économie locale américaine.

Dans cette chapelle on retrouve la codirectrice de l’Institute for Local Self-Reliance, une structure qui défend l’économie locale de l’Oncle Sam. Stacy Mitchell qui mène ses activités à Portland dans l’Etat du Maine a montré au cours de ces dernières années, comment le géant américain du e-commerce est un danger pour l’économie locale du pays. La chercheuse livre les résultats de ses travaux dans des analyses qui ont un écho retentissant dans les médias et au Congrès des Etats-Unis. Stacy Mitchell reproche à Amazon d’utiliser son « pouvoir pour saper les plus petites entreprises en leur facturant des frais exorbitants, en les espionnant, en volant leurs idées ou même en fermant parfois leur compte en pleine nuit ».

Le géant du e-commerce s’est accaparé près de 50% des ventes en ligne. En raison de son programme Prime, plus de 60% des gens commencent leur recherche de produits avec Amazon, alors qu’avant, ils passaient par Google et pouvaient tomber sur des entreprises locales, poursuit la chercheuse dans son réquisitoire contre la société de Jeff Bezos.

“C’est très dérangeant et inquiétant de voir une compagnie avec autant de pouvoir“

Pour elle, Amazon est arrivé à un tel niveau de puissance qu’elle contrôle des pans entiers de la politique des Etats-Unis. « Ils fournissent l’infonuagique (fonctions de stockage et de calcul de différents ordinateurs, qui travaillent en connexion à distance) pour la Central Intelligence Agency (CIA). Ils décrochent d’autres contrats gouvernementaux. Ils fournissent les biens du gouvernement. Ils font beaucoup de lobbying à Washington où ils ont décidé d’avoir leur deuxième siège social pour avoir plus d’influence dans la capitale » regrette Stacy Mitchell.

D’après elle, c’est très dérangeant et inquiétant de voir une compagnie avec autant de pouvoir pour une démocratie au point de remplacer l’Etat dans son rôle d’éditeur des lois du commerce. En obligeant 60% des personnes qui commencent leur recherche de produits par elle grâce à son programme Prime, l’entreprise dicte les règles du jeu en contraignant les autres détaillants à passer par elle pour écouler leurs produits, démontre Stacy Mitchell.