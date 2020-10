Un Canadien a été arrêté par les forces de l’ordre, pour avoir menacé des hommes politiques. Il s’agit en effet, d’un habitant de la ville de Montréal, qui a proféré des menaces à l’encontre du premier ministre canadien, Justin Trudeau, et du premier ministre du Québec, François Legault. Dans un entretien accordé au média canadien, La presse, Raphaël Bergeron, porte-parole de la police de Montréal a fait savoir qu’il se peut que l’auteur de ces menaces ait des problèmes mentaux.

L’accusé avait tenu des propos « décousus »

Le signalement sur ces faits aurait été reçu par les autorités dans la soirée du jeudi 15 octobre dernier. Après une brève détention durant la nuit écoulée, le fauteur de trouble a comparu devant le tribunal, où le juge a demandé que le mis en cause fasse l’objet d’un examen psychiatrique. En effet, selon le porte-parole de la police, l’accusé avait tenu des propos « décousus » et « confus », lors de l’audience. « On parle d’un dossier de santé mentale. L’homme aurait effectué des menaces de mort au Canada, mais aussi outre ces frontières, aux États-Unis et en Angleterre notamment » a précisé Raphaël Bergeron.

Une situation prise très au sérieux par la police

Notons qu’aucune fin tragique n’a eu lieu suite aux menaces proférées à l’encontre de Justin Trudeau et de son homologue François Legault. Cependant, la situation est prise très au sérieux par la police de Montréal, qui compte visiblement prendre des mesures contre ces faits, en « ligne ou par tout autre moyen ». Par ailleurs, elle a exhorté les personnes ciblées par ces menaces à porter plainte. « Nous invitons toutes les personnes ciblées par de tels propos à communiquer avec nous afin de déposer une plainte » a ajouté la police.