La police marocaine a interpellé quatre personnes soupçonnées d’être affiliées au groupe Etat islamique. Elles seraient en train de préparer des attentats «terroristes dangereux et imminents». L’information a été annoncée par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) par le canal d’un communiqué ce lundi 5 octobre. Tous de nationalités marocaines, ils seraient âgés de 23 à 26 ans.

Déstabiliser la sécurité du royaume

A en croire les précisions qui ont été apportées par le communiqué, les suspects n’auraient pas pu atteindre «les camps de Daech dans la région du Sahel au sud du Sahara». Leur objectif serait de «déstabiliser la sécurité du royaume (…) à travers des méthodes terroristes inspirées des opérations» du groupe terroriste. Plusieurs objets ont été saisis auprès des suspects. Entre autres, le document indique que des armes blanches des équipements et supports électroniques ont été confisqués.

Cinq personnes précédemment arrêtées

«Cette opération confirme la poursuite des menaces terroristes qui guettent la sûreté du royaume et l’entêtement des extrémistes imprégnés de l’idéologie »takfiri «, affiliés à l’organisation de Daech à exécuter les opérations terroristes», a notamment martelé le communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ). Rappelons qu’il y a quelques semaines, les autorités marocaines avaient annoncé l’arrestation de cinq personnes. Les mis en cause seraient en train de préparer des attentats suicide contre des «personnalités» et des «sièges des services de sécurité» du royaume.